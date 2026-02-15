إعلان

حجز استئناف النيابة على براءة حسن راتب وعلاء حسانين في قضية غسل الأموال للحكم

كتب : أحمد عادل

02:26 م 15/02/2026

حسن راتب وعلاء حسانين

قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الأحد، حجز استئناف النيابة العامة على براءة رجل الأعمال حسن راتب والبرلماني السابق علاء حسانين في قضية غسل الأموال المتفرعة من قضية "الآثار الكبرى"، لجلسة 21 أبريل للنطق بالحكم.

وكانت المحكمة الاقتصادية قد قضت سابقًا ببراءة المتهمين في القضية نفسها، المعروفة إعلاميًا بـ"الآثار الكبرى".

وتعود وقائع القضية إلى ما أسفرت عنه التحقيقات من اتهام المتهمين بغسل أموال متحصلة من جرائم الاتجار غير المشروع بالآثار منذ عام 2013 بدائرة مصر القديمة. وأحالت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال المتهمين إلى المحاكمة بعد اتهامهما بارتكاب وقائع جسيمة استهدفت العبث بالتراث القومي.

وكشفت أوراق الإحالة أن علاء حسانين، مالك شركة "أبر إيجيبت للرخام"، قام بغسل أموال بلغت قيمتها نحو 32 مليون جنيه متحصلة من أنشطة غير مشروعة في مجال التنقيب والاتجار بالآثار، حيث أنفق جزءًا منها على شراء سيارة فارهة وفيلا فاخرة بكومبوند الياسمين بالشيخ زايد، إلى جانب استثمارات في شركات زراعية وصناعية وتعدينية، مع إخفاء مبالغ أخرى بطرق ملتوية لتفادي الرقابة.

كما نُسب إليه ارتكاب وقائع إتلاف عمدي لآثار منقولة، وإجراء حفائر غير مرخصة، والاشتراك مع آخرين مجهولين في تصنيع آثار مقلدة بغرض الاحتيال.

