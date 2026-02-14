كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطعي فيديو جرى تداولهما على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر إحدى السيدات من قيام قائد دراجة نارية بالتعدي عليها بالسب وإحداث تلفيات بسيارتها، بسبب خلاف بينهما حول أولوية المرور بالقاهرة.

وقالت الوزارة، في بيان اليوم السبت، إنه بالفحص تبين عدم ورود بلاغات في هذا الشأن، وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط الدراجة النارية وقائدها، وتبين أنه مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس.

وبمواجهته، أقر بارتكابه واقعة التعدي، معللًا ذلك بقيام الشاكية بالاصطدام به من الخلف.

وتم التحفظ على الدراجة النارية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.

