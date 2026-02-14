كشفت وزارة الداخلية حقيقة منشور متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، ادعى صاحبه أن رجال الشرطة بالدقهلية حاولوا القبض عليه دون سند قانوني، وأنهم تعدوا على أسرته بالسب والضرب.

وأوضحت الوزارة، اليوم السبت، أنه بعد الفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله. وتم تحديد القائم بالنشر (عاطل، مقيم بدائرة مركز شرطة السنبلاوين بالدقهلية، ومطلوب التنفيذ عليه بالحبس في قضية تبديد).

بتاريخ 7/ الجارى، وبإجراءات أمنية مقننة، تم استهداف القائم بالنشر، حيث حال ضبطه تجمع والده (له معلومات جنائية) ونجل عمه واعتراضهما للقوات، وأمكن ضبطهما. كما تم ضبط المحكوم عليه لاحقًا، وبمواجهته اعترف بنشر تلك الادعاءات بهدف تعطيل الأجهزة الأمنية عن تنفيذ الحكم الصادر ضده.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

اقرأ أيضا:

الداخلية تكشف تفاصيل دهس عامل محل حلويات في مدينة نصر

"لبسوه بدلة رقص وزفوه".. الداخلية تكشف تفاصيل فيديو بنها المثير للجدل

العقوبة القانونية للمتهمين في واقعة إجبار شاب على ارتداء "بدلة رقص" ببنها