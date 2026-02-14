إعلان

هارب من تنفيذ حكم.. الداخلية تكشف حقيقة ادعاء شخص محاولة القبض عليه دون وجه حق

كتب : علاء عمران

01:24 م 14/02/2026

المتهمين

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت وزارة الداخلية حقيقة منشور متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، ادعى صاحبه أن رجال الشرطة بالدقهلية حاولوا القبض عليه دون سند قانوني، وأنهم تعدوا على أسرته بالسب والضرب.

وأوضحت الوزارة، اليوم السبت، أنه بعد الفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله. وتم تحديد القائم بالنشر (عاطل، مقيم بدائرة مركز شرطة السنبلاوين بالدقهلية، ومطلوب التنفيذ عليه بالحبس في قضية تبديد).

بتاريخ 7/ الجارى، وبإجراءات أمنية مقننة، تم استهداف القائم بالنشر، حيث حال ضبطه تجمع والده (له معلومات جنائية) ونجل عمه واعتراضهما للقوات، وأمكن ضبطهما. كما تم ضبط المحكوم عليه لاحقًا، وبمواجهته اعترف بنشر تلك الادعاءات بهدف تعطيل الأجهزة الأمنية عن تنفيذ الحكم الصادر ضده.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

اقرأ أيضا:

الداخلية تكشف تفاصيل دهس عامل محل حلويات في مدينة نصر

"لبسوه بدلة رقص وزفوه".. الداخلية تكشف تفاصيل فيديو بنها المثير للجدل

العقوبة القانونية للمتهمين في واقعة إجبار شاب على ارتداء "بدلة رقص" ببنها

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الداخلية رجال الشرطة محافظة الدقهلية النيابة العامة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

تحرك عاجل من الداخلية ضد راكب سرق كشافات إنارة الطريق | فيديو
حوادث وقضايا

تحرك عاجل من الداخلية ضد راكب سرق كشافات إنارة الطريق | فيديو
أمن قومي.. اقتراح بالشيوخ للإسراع في إجراء انتخابات المحليات
أخبار مصر

أمن قومي.. اقتراح بالشيوخ للإسراع في إجراء انتخابات المحليات
هارب من تنفيذ حكم.. الداخلية تكشف حقيقة ادعاء شخص محاولة القبض عليه دون
حوادث وقضايا

هارب من تنفيذ حكم.. الداخلية تكشف حقيقة ادعاء شخص محاولة القبض عليه دون
سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الارتفاع بمنتصف تعاملات السبت
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الارتفاع بمنتصف تعاملات السبت

أحكام الصيام في رمضان (5).. علي جمعة يوضح ما هي الأيام الخمسة التي يحرم
متنوعة

أحكام الصيام في رمضان (5).. علي جمعة يوضح ما هي الأيام الخمسة التي يحرم

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"عناصر دولية و7 كيلو ذهب وفضة".. سقوط عصابة اختراق الهواتف لسرقة الأموال من "إنستاباي"