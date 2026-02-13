إعلان

النيابة العامة تُفتش مراكز إصلاح وأقسام شرطة بعدة محافظات لمتابعة أوضاع المحتجزين

كتب : صابر المحلاوي

05:57 م 13/02/2026

النائب العام المستشار محمد شوقي

كتب- صابر المحلاوي:

كلفت النيابة العامة، خلال شهري يناير وفبراير فرقًا من أعضائها بالانتقال لتفقد عدد من أماكن الاحتجاز في عدة محافظات، شملت طهطا، رأس غارب، العرب والضواحي، ثالث الإسماعيلية، طور سيناء، فيصل، جرجا، البداري، أسيوط، القرنة، نجع حمادي، المنيا، دمياط، طلخا، فاقوس، الزقازيق، بلقاس، وجرجا.

وباشرت فرق النيابة أعمال التفتيش من خلال متابعة الأوضاع المعيشية داخل أماكن الاحتجاز، والوقوف على مستوى الرعاية المقدمة للنزلاء، إلى جانب الاستماع لعدد منهم لرصد احتياجاتهم وملاحظاتهم.

وشملت أعمال التفتيش زيارتين متتاليتين، أسفرتا عن تدارك معظم الملاحظات التي جرى رصدها، مع استمرار متابعة تنفيذ باقي التوصيات، وإعادة زيارة بعض الأقسام التي لا تزال بها ملاحظات للتأكد من تلافيها.

وأكدت النيابة العامة استمرارها في تنفيذ زيارات التفتيش الدورية لأقسام ومراكز الشرطة وأماكن الإصلاح والتأهيل المجتمعي، في إطار دورها الرقابي في الإشراف على أماكن تنفيذ الأحكام الجنائية، وصون الحقوق والحريات، ورصد ومتابعة أي شكاوى ترد في هذا الشأن وفقًا لأحكام الدستور والقانون.

