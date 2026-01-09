في مشهد هوليوودي مروع بمدينة السادس من أكتوبر، تحول صاحب محل خضروات إلى "قناص" تمسك بسمومه إلى حد إراقة دماء من جاءوا لانتزاعه منها، ليسقط عامل بمصحة لعلاج الإدمان بطلقة في الصدر كانت تفصل بينه وبين الموت شعرة واحدة.

السيناريو بدأ باتفاق سري بين أسرة تاجر الخضروات وإدارة مصحة لعلاج الإدمان، لإنقاذه من براثن الكيف الذي نهب عقله وصحته. وصل فريق التدخل المكون من ثلاثة عمال، يظنون أن معركتهم ستكون نفسية أو بدنية كالعادة. لم يكن يدور في خلدهم أن المريض الذي ينتظرهم لا يخبئ خلف ظهره مقاومة بل يخبئ طبنجة جاهزة للقتل.

بمجرد اقتراب العمال الثلاثة لتنفيذ مهمة النقل، لم يتردد المتهم لحظة واحدة. سحب سلاحه ببرود وأمطرهم بالرصاص. اخترقت إحدى الطلقات صدر العامل الأول، ليسقط وسط ذهول زمليه الذين كتب لهما القدر عمرًا جديدًا، بينما لاذ "التاجر" بالفرار.

الهروب لم يدم طويلاً، فدماء الضحية كانت أسرع من خطى المتهم. وخلال 120 دقيقة فقط من المطاردة الأمنية المكثفة، ضيَّق رجال المباحث الخناق على الجاني وتمكنوا من ضبطه مع سلاحه المستخدم فيما يرقد العامل المصاب في المستشفى.

