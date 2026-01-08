إعلان

الداخلية تنفي إضراب نزلاء في مراكز التأهيل عن الطعام بسبب منعهم من أداء الامتحانات

كتب : محمد الصاوي

07:39 م 08/01/2026

وزارة الداخلية

نفى مصدر أمنى جملةً وتفصيلاً صحة ما تم تداوله بإحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن الزعم بإضراب عدد من نزلاء أحد مراكز الإصلاح والتأهيل عن الطعام لتعرضهم لإهمال طبي متعمد ومنعهم من أداء الامتحانات.

وأكد المصدر في بيان لوزارة الداخلية، اليوم الخميس، عدم وجود أية إضرابات داخل أياً من مراكز الإصلاح والتأهيل والتي تتوافر بها كافة الإمكانيات المعيشية والصحية والتعليمية للنزلاء وفقاً لأعلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان؛ أن تلك الادعاءات الزائفة والمتكررة للجماعة الإرهابية تأتى في إطار محاولاتها اليائسة لإثارة انطباعات خاطئة تجاه السياسة العقابية الحديثة والحصول على استثناءات لعناصرها من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل خارج الأطر القانونية.

جماعة الإخوان الإرهابية الإخوان وزارة الداخلية مراكز الإصلاح والتأهيل إضراب نزلاء في مراكز التأهيل عن الطعام

