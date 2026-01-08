نفى مصدر أمنى جملةً وتفصيلاً صحة ما تم تداوله بإحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن الزعم بإضراب عدد من نزلاء أحد مراكز الإصلاح والتأهيل عن الطعام لتعرضهم لإهمال طبي متعمد ومنعهم من أداء الامتحانات.

وأكد المصدر في بيان لوزارة الداخلية، اليوم الخميس، عدم وجود أية إضرابات داخل أياً من مراكز الإصلاح والتأهيل والتي تتوافر بها كافة الإمكانيات المعيشية والصحية والتعليمية للنزلاء وفقاً لأعلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان؛ أن تلك الادعاءات الزائفة والمتكررة للجماعة الإرهابية تأتى في إطار محاولاتها اليائسة لإثارة انطباعات خاطئة تجاه السياسة العقابية الحديثة والحصول على استثناءات لعناصرها من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل خارج الأطر القانونية.