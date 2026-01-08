مصرع 3 عناصر وضبط 620 كيلو مخدرات في حملات على البؤر الإجرامية

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بالوزارة، قيام بؤر إجرامية بنطاق عدد من المحافظات تضم عناصر جنائية شديدة الخطورة، بجلب كميات كبيرة من المواد المخدرة تمهيدًا للاتجار بها، وحيازة أسلحة نارية غير مرخصة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف تلك البؤر بمشاركة قطاع الأمن المركزي، حيث أسفر التعامل الأمني عن مصرع 3 عناصر جنائية شديدة الخطورة بمحافظة الفيوم، سبق اتهامهم والحكم عليهم بالسجن والسجن المؤبد في عدد من القضايا الجنائية، من بينها الاتجار بالمخدرات، الخطف، حيازة أسلحة بدون ترخيص، والسرقة بالإكراه، كما تم ضبط باقي عناصر تلك البؤر الإجرامية.

وأسفرت الحملات عن ضبط قرابة 620 كيلو جرامًا من المواد المخدرة المتنوعة، شملت الحشيش، والهيدرو، والآيس، والاستروكس، إلى جانب عدد من الأسلحة النارية المتنوعة.

وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو 65 مليون جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

اقرأ أيضًا:

والدة السباح "يوسف محمد": "كل الاتحاد مسؤول عن غرق إبني "

حسن شاكوش يسدد 950 ألف جنيه لطليقته بعد الحجز على ممتلكاته

بعد 11 سنة زواج.. "عبير" تطلب الخلع: "إتجوز عليا ونسي ولاده"