السقوط في فخ المال السريع.. كواليس مداهمة نادٍ سري للمتعة المدفوعة بالهرم

كتب : محمد شعبان

06:08 م 06/01/2026

شبكة المتعة الحرام

في أحد شوارع الجيزة الهادئة، كان هناك باب لا يلفت الانتباه، لا لافتة واضحة، ولا نشاط معلن. لكن خلف هذا الباب، كانت تُدار حكاية مختلفة، حكاية رزق مشبوه اختارت له خمس سيدات طريقًا خلفيًا، بدلًا من طريق شريف لم يطرقنه يومًا.

تحريات مباحث الجيزة بدأت برصد نشاط مريب داخل ما يُعرف بنادٍ صحي بدائرة قسم الهرم. المكان بلا ترخيص، لكن الحركة داخله لم تتوقف. زبائن يدخلون، وأموال تخرج، ووجوه تحاول الاختباء خلف ستار "السبا والاسترخاء".

العقل المدبر كان رجلًا معروفًا أمنيًا، له معلومات جنائية، قرر تحويل المكان إلى سوق مغلق للمتعة المدفوعة. أدار اللعبة بهدوء، وقسم الأدوار، وفتح الباب لمن يبحث عن المتعة السريعة مقابل المال.

أما الخمس سيدات، فالقصة لم تكن واحدة، لكنها انتهت إلى المصير نفسه. احتياج، ضيق، ووعود براقة بالمال السهل، خطوة واحدة فقط، ثم أخرى، حتى ضللن الطريق تمامًا. الخمسة لم يحملن سلاحًا، ولم يسرقن بنكًا، لكنهن طرقن بابًا خلفيًا للرزق، كان ثمنه السقوط.

بعد استكمال الإجراءات القانونية، تحركت قوة أمنية لاستهداف المكان. اللحظة كانت فاصلة، الباب فُتح والأقنعة سقطت. داخل النادي، تم ضبط المتهم الرئيسي، وبصحبته خمس سيدات وثلاثة أشخاص آخرين. لا موسيقى، لا أضواء، فقط وجوه مرتبكة، وصمت ثقيل يفضح كل شيء.

بمواجهتهم، انهارت الروايات سريعًا. اعترفوا جميعًا بممارسة النشاط الإجرامي كما كشفت التحريات، واعترف المكان بحقيقته بعد أن تخلى عن دوره الزائف.

دعارة نادي صحي الهرم الجيزة سيدات أعمال منافية للآداب

