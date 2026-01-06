كتب- علاء عمران

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على 5 سيدات بتهمة الترويج للدعارة في الإسكندرية والجيزة.

وكشفت تحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام 5 سيدات، لثلاث منهن معلومات جنائية، باستخدام أحد تطبيقات الهواتف المحمولة للإعلان عن ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية، دون تمييز.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطهن في نطاق محافظتي الإسكندرية والجيزة، وبحوزة إحداهن هاتف محمول يحتوي على دلائل تثبت نشاطها الإجرامي، وبمواجهتهن اعترفن بارتكاب الواقعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.