إعلان

تغيّب عصام صاصا عن جلسة محاكمته في اتهامه بسرقة لحن أغنية شيرين عبد الوهاب

كتب : أحمد عادل

10:31 ص 06/01/2026

عصام صاصا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تغيّب مطرب المهرجانات عصام صاصا عن حضور أولى جلسات محاكمته أمام المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، في اتهامه بسرقة لحن أغنية "حبيته بيني وبين نفسي"، غناء الفنانة شيرين عبد الوهاب، وألحان وائل محمد.

وكان المحامي سامح قناوي قد تقدّم ببلاغ رسمي إلى النائب العام ضد مطرب المهرجانات عصام صاصا، اتهمه فيه بالتعدي على حقوق الملكية الفكرية الخاصة بموكله، الملحن وائل محمد.

وأوضح قناوي في بلاغه أن المطرب المشكو في حقه استغل لحن أغنية "حبيته بيني وبين نفسي" للمطربة شيرين عبد الوهاب، وهو من إبداع موكله، وذلك في مهرجان بعنوان "كله في حالة طوارئ"، دون الحصول على إذن أو تصريح مسبق.

وأضاف البلاغ أن مطرب المهرجانات عصام صاصا قام بنشر المهرجان على قناته بموقع "يوتيوب" ومنصات أخرى، محققًا أرباحًا مادية من ورائه.

وأكد البلاغ أن ما حدث يمثل جريمة اعتداء صريح على حقوق الملكية الفكرية، وفقًا لأحكام القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية، فضلًا عن إساءة استخدام المصنف الفني، الأمر الذي يستوجب توقيع العقوبات المقررة قانونًا.

وطالب مقدم البلاغ النائب العام بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لوقف التعدي على حقوق موكله، مع احتفاظه بكافة الحقوق القانونية تجاه المشكو في حقه.

اقرأ أيضًا:

محام يحسم الجدل حول تعديلات الإيجار القديم: لا يمكن إلغاء القانون- فيديو

لمدة 21 يوما..غلق كلي لمطلع كوبري التسعين الجنوبي بالقاهرة الجديدة (تحويلات مرورية)

بعد تحديث 2026.. كيف تستعلم عن مخالفات المرور وتقدم تظلم مجانًا

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مطرب المهرجانات عصام صاصا الفنانة شيرين عبد الوهاب الملكية الفكرية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

ترتيب حسام حسن.. من هم أغلى 10 مدربين في كأس الأمم الأفريقية؟
رياضة عربية وعالمية

ترتيب حسام حسن.. من هم أغلى 10 مدربين في كأس الأمم الأفريقية؟
الجيش الإسرائيلي: استهداف مستودعات للأسلحة ومواقع لـ حزب الله وحماس في
شئون عربية و دولية

الجيش الإسرائيلي: استهداف مستودعات للأسلحة ومواقع لـ حزب الله وحماس في
رسالة ترامب الغامضة تكشف الدوافع الحقيقية وراء التدخل الأمريكي في فنزويلا
شئون عربية و دولية

رسالة ترامب الغامضة تكشف الدوافع الحقيقية وراء التدخل الأمريكي في فنزويلا
ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء بالأسواق (موقع رسمي)
اقتصاد

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء بالأسواق (موقع رسمي)
"أمم أفريقيا ودوري إنجليزي".. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة
رياضة عربية وعالمية

"أمم أفريقيا ودوري إنجليزي".. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

الجزائر

- -
18:00

الكونغو الديمقراطية

كوت ديفوار

- -
21:00

بوركينا فاسو

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الذهب يرتفع في بداية تعاملات اليوم في مصر
الايجار القديم.. شروط الحكومة لتخصيص الوحدات البديلة
الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأسبوع.. وتحذر من برودة شديدة ليلًا
بين "جثث مجهولة" و"لغز التراخيص".. القصة الكاملة لـ "جحيم بنها" (تغطية خاصة)