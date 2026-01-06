تغيّب مطرب المهرجانات عصام صاصا عن حضور أولى جلسات محاكمته أمام المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، في اتهامه بسرقة لحن أغنية "حبيته بيني وبين نفسي"، غناء الفنانة شيرين عبد الوهاب، وألحان وائل محمد.

وكان المحامي سامح قناوي قد تقدّم ببلاغ رسمي إلى النائب العام ضد مطرب المهرجانات عصام صاصا، اتهمه فيه بالتعدي على حقوق الملكية الفكرية الخاصة بموكله، الملحن وائل محمد.

وأوضح قناوي في بلاغه أن المطرب المشكو في حقه استغل لحن أغنية "حبيته بيني وبين نفسي" للمطربة شيرين عبد الوهاب، وهو من إبداع موكله، وذلك في مهرجان بعنوان "كله في حالة طوارئ"، دون الحصول على إذن أو تصريح مسبق.

وأضاف البلاغ أن مطرب المهرجانات عصام صاصا قام بنشر المهرجان على قناته بموقع "يوتيوب" ومنصات أخرى، محققًا أرباحًا مادية من ورائه.

وأكد البلاغ أن ما حدث يمثل جريمة اعتداء صريح على حقوق الملكية الفكرية، وفقًا لأحكام القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية، فضلًا عن إساءة استخدام المصنف الفني، الأمر الذي يستوجب توقيع العقوبات المقررة قانونًا.

وطالب مقدم البلاغ النائب العام بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لوقف التعدي على حقوق موكله، مع احتفاظه بكافة الحقوق القانونية تجاه المشكو في حقه.

