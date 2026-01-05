مخالفة أم مسموح؟ قاعدة مرورية تحسم الدخول يمين والإشارة الحمراء

حسم خبير السلامة المرورية جدلًا شائعًا بين السائقين حول التعامل مع الإشارة الحمراء عند فتح الاتجاه يمينًا دون وجود إشارة مرورية، موضحًا القاعدة القانونية التي تنظم هذا الموقف وتغيب عن كثيرين، وما يترتب عليها من التزامات مرورية يجب الالتزام بها لتفادي المخالفات والحوادث.

قال اللواء الدكتور أيمن الضبع، خبير السلامة المرورية، إن الإشارات المرورية على الطرق السريعة تُوضع في الأصل على الجهة اليسرى، وتكون مخصصة لتنظيم حركة السير للأمام أو لعبور التقاطعات، وليس بالضرورة للتحكم في الاتجاهات الجانبية.

وأوضح، خلال تصريحات إذاعية، أن عدم وجود إشارة مرورية على اليمين في هذه المواقع يُعد قانونًا سماحًا بالدخول يمينًا، حتى في حال إضاءة الإشارة الموجودة على اليسار باللون الأحمر، مشيرًا إلى أن المنع لا يكون إلا بوجود إشارة صريحة على اليمين.

ولفت "الضبع" إلى أن المرور لا يضع إشارة على اليمين بالتزامن مع إشارة اليسار إلا لسبب تنظيمي واضح، يتعلق بمنع الدخول يمينًا لتفادي التكدسات المرورية أو لتنظيم السيولة في مناطق التقاطعات والمحاور الحيوية.

وشدد خبير السلامة المرورية على أن الالتزام بقواعد الإشارات يتطلب وعيًا دقيقًا بمواقعها ووظيفتها، محذرًا من أن سوء الفهم الشائع لتلك القاعدة قد يؤدي إلى مخالفات وحوادث يمكن تفاديها بالمعرفة الصحيحة.

وفي سياق آخر، أكد اللواء الدكتور أيمن الضبع أن مخالفات الدراجات النارية أو الكهربائية مرصودة بالكامل، وأن أي تجاوز للإشارات أو التقاطعات يتم ضبطه ومحاسبة مرتكبه دون تمييز، موضحًا أن قانون المرور لا يفرق بين سيارة ودراجة نارية أو كهربائية في تطبيق المخالفات.

وأضاف، أن تنظيم حركة الدراجات النارية والكهربائية لا يعني منعها، وإنما إخضاعها لإجراءات تضمن سلامة قائدها وباقي مستخدمي الطريق، خاصة مع تزايد أعدادها والاعتماد عليها كبديل عملي للسيارات.

وأشار إلى أن القانون استثنى الدراجات الكهربائية الخفيفة التي تقل قدرتها عن 4.5 كيلووات، حيث يُسمح بترخيصها لمن أتموا 16 عامًا، بشرط ترخيص الدراجة وحصول قائدها على رخصة قيادة، محذرًا من أن مخالفة هذه الشروط تعرض صاحبها للمساءلة القانونية.