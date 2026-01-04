سماع الشهود.. الجنايات تستكمل محاكمة 10 متهمين بخلية التجمع

كتب- صابر المحلاوي:

تستكمل الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم الأحد، محاكمة 10 متهمين في القضية رقم 22768 لسنة 2024 جنايات التجمع الأول.

وجاء في أمر الإحالة أنه خلال الفترة من عام 2020 وحتى 8 مارس 2022، تولى المتهمون من الأول وحتى الرابع قيادة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، وكان الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

كما وُجهت للمتهمين من الخامس وحتى الأخير تهمة الانضمام إلى الجماعة محل الاتهام، مع علمهم بأغراضها، والدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها.