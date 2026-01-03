الداخلية تغلق مصحة لعلاج الإدمان بدون ترخيص بالبساتين

كتب- صابر المحلاوي:

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من ضبط مصحة لعلاج الإدمان تعمل دون ترخيص بدائرة قسم شرطة البساتين.

تلقى قسم الشرطة بلاغًا من مالك أحد العقارات بتضرره من قيام المستأجر باستخدام الشقة كمصحة لعلاج الإدمان مخالفة لشروط عقد الإيجار.

وبالفحص، تم ضبط مدير المنشأة، وأقر بإدارته للمصحة بشكل غير قانوني بهدف تحقيق أرباح مادية، كما تبين وجود 20 شخصًا بداخلها تم تسليمهم لأهليتهم.

واتخذت الأجهزة الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.