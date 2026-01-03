إعلان

الداخلية تغلق مصحة لعلاج الإدمان بدون ترخيص بالبساتين

كتب : صابر المحلاوي

08:49 م 03/01/2026

وزارة الداخلية

كتب- صابر المحلاوي:

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من ضبط مصحة لعلاج الإدمان تعمل دون ترخيص بدائرة قسم شرطة البساتين.

تلقى قسم الشرطة بلاغًا من مالك أحد العقارات بتضرره من قيام المستأجر باستخدام الشقة كمصحة لعلاج الإدمان مخالفة لشروط عقد الإيجار.

وبالفحص، تم ضبط مدير المنشأة، وأقر بإدارته للمصحة بشكل غير قانوني بهدف تحقيق أرباح مادية، كما تبين وجود 20 شخصًا بداخلها تم تسليمهم لأهليتهم.

واتخذت الأجهزة الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

الأجهزة الأمنية مصحة لعلاج الإدمان قسم شرطة البساتين النيابة العامة مصحة لعلاج الإدمان تعمل دون ترخيص

