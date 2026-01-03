خلال 24 ساعة.. الداخلية تغلق 102 محل وتضبط 5 طن دقيق مدعم

كتب- علاء عمران:

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المكثفة على مستوى الجمهورية، وأسفرت عن غلق 102 محل لعدم الالتزام بقرار الغلق ترشيدًا للكهرباء، مع تحرير المخالفات القانونية اللازمة وعرضها على النيابة العامة.

وفي نفس الإطار، ضبطت شرطة التموين نحو 5 طن دقيق أبيض بلدي مدعم، ضمن حملاتها المستمرة على المخابز والأسواق لضبط الأسعار وحماية حقوق المستهلكين، والتصدي لمحاولات التلاعب بالخبز والبيع بأسعار غير قانونية.

وتؤكد الوزارة استمرار الحملات على جميع الأصعدة لضمان التزام المحال والأسواق بالقرارات الحكومية والخطط القومية لترشيد الاستهلاك والحفاظ على المال العام.

اقرأ أيضا

"دبح مراته وولاده وأشعل النار بوالدته".. ماذا حدث في مذبحة عائلة طوخ؟



قرار قضائي عاجل بشأن المتهمين بسرقة الأسورة الأثرية من المتحف المصري



بيان عاجل من النيابة العامة بشأن قضية "أرض نادي الزمالك"