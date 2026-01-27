كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر فيه فتاة تستغيث من قيام عمها بالتعدي عليها وعلى والدتها بالسب، وإرسال رسائل صوتية تتضمن تهديداً بإلحاق الأذى بهما، إثر خلافات على الميراث في محافظة الشرقية.

بالفحص، تبين أن الشاكية "طالبة" مقيمة بدائرة مركز شرطة الزقازيق؛ وبسؤالها ومناقشتها، اتهمت (عمها ونجله – مقيمان بذات الدائرة) بتوجيه رسائل التهديد المشار إليها، وذلك في إطار خلافات حول الميراث بين الشاكية ووالدتها وشقيقتها من جهة، وبين المشكو في حقهما من جهة أخرى.

عقب تقنين الإجراءات، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

