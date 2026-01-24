قرار جديد بشأن محاكمة سائق متهم بالتحرش بفتاة "صينية"

كتب- صابر المحلاوي:

قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، تأجيل محاكمة سائق متهم بالتحرش بفتاة صينية خلال ركوبها سيارة أجرة في منطقة وسط البلد، إلى جلسة 15 فبراير.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي قسم شرطة قصر النيل ، بلاغا من الأهالي أفادوا فيه سماعهم صوت استغاثة من فتاة "صينية" وكانت تمسك بالسائق وتتهمه بالتحرش بها، انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتبين من التحريات والتحقيقات أن المتهم تحرش بالمجنى عليها أثناء ركوبها السيارة وأمسك بمناطق حساسة من جسدها.

وبعرض المتهم على الطب الشرعي تبين أنه متعاطي لمخدر الامفيتامين المخدر، قررت النيابة حبسه وإحالته لمحكمة الجنايات.