ضبط مصنع ومخزنين لتصنيع أعلاف وأسمدة مغشوشة بالبحيرة

كتب : علاء عمران

03:59 م 24/01/2026

تعبيرية عن ضبط متهم

كتب- علاء عمران:

في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الغش التجاري، كشفت تحريات الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، قيام شخصين بإدارة مصنع ومخزنين "بدون ترخيص" بدائرة مركز شرطة أبو المطامير بالبحيرة، لتصنيع وبيع الأعلاف الحيوانية والأسمدة الزراعية مجهولة المصدر.

وأظهرت التحريات أن المتهمين استخدموا مواد خام مجهولة المصدر لتصنيع المنتجات وطرحها في الأسواق بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات، داهمت الأجهزة الأمنية المصنع والمخازن، وأمكن ضبط المتهمين وبحوزتهما 95 طنًا من المواد الخام مجهولة المصدر، و26 طنًا من المنتج النهائي من الأعلاف والأسمدة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة.

