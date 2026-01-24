إعلان

بعد افتعال مشاجرة.. ضبط 5 متهمين بسرقة مبلغ مالي من قائد سيارة بالتجمع الخامس

كتب : علاء عمران

03:53 م 24/01/2026

ضبط متهم - تعبيرية

كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات واقعة سرقة مبلغ مالي من أحد الأشخاص بالقاهرة وضبط مرتكبيها.

تلقى قسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من أحد الأشخاص بتضرره من قيام 5 أشخاص مجهولين، يستقلون سيارة، بافتعال مشاجرة معه أثناء سيره، وإجباره على التوقف والاستيلاء على المبلغ المالي الذي كان بحوزته.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تم تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابها، كما تم ضبط المبلغ المالي المستولى عليه بحوزتهم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

