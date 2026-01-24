إعلان

تأجيل محاكمة 5 متهمين بقضية "خلية داعش حلوان" لـ 25 أبريل

كتب : صابر المحلاوي

03:31 م 24/01/2026

المستشار وجدي عبد المنعم

قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة ببدر، اليوم، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، تأجيل محاكمة 5 متهمين في القضية رقم 14406 لسنة 2024 جنايات حلوان، لاتهامهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية داعش حلوان"، إلى جلسة 25 أبريل المقبل لسماع الشهود.

وعُقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر.

وجاء في أمر الإحالة أنه خلال الفترة من عام 2018 وحتى 17 ديسمبر 2022، أسس المتهمان الأول والثاني وتوليا قيادة جماعة إرهابية أُنشئت على خلاف أحكام القانون، وكان الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، وذلك من خلال الدعوة إلى تغيير نظام الحكم بالقوة واستهداف المؤسسات العامة والاعتداء على الأفراد.

كما وجّهت النيابة للمتهمين من الأول ومن الثالث حتى الخامس تهمة ارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، حيث قاموا بجمع أموال وسيارتين وهواتف محمولة، وأمدوا بها الجماعة، فضلًا عن جمع معلومات عن منشآت بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية.

ووجّهت النيابة للمتهمين أيضًا تهمة استخدام الشبكة الدولية لتبادل الرسائل والتكليفات بين عناصر الجماعة، واستخدام تطبيقي الرسائل المشفرة "تلغرام" و"كونفيرسيشن"، بغرض تحقيق أهداف الجماعة الإرهابية.

