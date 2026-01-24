بعد قليل.. استئناف رمضان صبحي على حكم حبسه سنة في قضية التزوير

كتب- صابر المحلاوي:

تبدأ محكمة مستأنف جنايات الجيزة، السبت، أولى جلسات استئناف رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز على حكم أول درجة بحبسه لمدة عام مع الشغل.

وكانت محكمة جنايات الجيزة قد قضت، في وقت سابق، بمعاقبة رمضان صبحي والمتهم الثاني الذي أدى الامتحانات بدلًا منه، بالحبس سنة مع الشغل، وبراءة المتهم الثالث، ومعاقبة المتهم الرابع الهارب بالسجن 10 سنوات، في القضية المتعلقة بتزوير محررات رسمية بأحد معاهد السياحة والفنادق بمنطقة أبو النمرس بالجيزة.

كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 6407 لسنة 2025 جنايات مركز الجيزة، والمقيدة برقم 548 لسنة 2025 كلي جنوب الجيزة، عن اتهام لاعب بيراميدز ومنتخب مصر رمضان صبحي، إلى جانب مشرف أمن بمعهد، وعامل بمقهى، وشخص آخر، بتزوير أوراق رسمية مكّنت أحد الأشخاص من أداء الامتحانات بدلًا عن اللاعب داخل أحد المعاهد بمدينة أبو النمرس.

وحصل "مصراوي" على نسخة من التحقيقات، التي تضمنت أقوال رمضان صبحي، حيث أكد أنه حاصل على الثانوية العامة عام 2016 من مدرسة الأندلس الثانوية بمنطقة أرض اللواء ببولاق الدكرور، وأنه التحق بعد ذلك بالمعهد العالي لعلوم الحاسب ونظم المعلومات (CIS) بالتجمع الخامس، قبل أن يقوم بالتحويل لاحقًا إلى معهد الفراعنة العالي للسياحة والفنادق.

وأوضح اللاعب أنه لم يكن منتظمًا في الدراسة بأي من المعهدين، مؤكدًا أنه لم يحضر سوى مرة واحدة فقط لمعهد الحاسب، ولم يؤدِ سوى مادة واحدة، بسبب سفره المستمر إلى إنجلترا، وعدم تفرغه للدراسة.

وبشأن معهد الفراعنة، قال رمضان صبحي نصًا: "المفروض إني مقيد، بس أنا مرحتش ولا مرة، ولا أعرف طريق المعهد فين"، مؤكدًا عدم انتظامه في الحضور أو أداء الامتحانات.

ومن المقرر أن تنظر محكمة مستأنف جنايات الجيزة، الاستئناف المقدم من المتهمين على حكم أول درجة، وسط متابعة واسعة للقضية التي أثارت جدلًا كبيرًا في الأوساط الرياضية.