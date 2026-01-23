المرور: تحرير 113 ألف مخالفة متنوعة خلال 24 ساعة

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحـاور على مستوى الجمهورية.

خلال 24 ساعة أمكن ضبط 113 ألف مخالفة مرورية متنوعة وفحص 1262 سائقا تبين إيجابية 63 حالة تعاطى مواد مخدرة منهم.

الحملات المرورية والانضباطية بالطريق الدائرى الإقليمى أسفرت عن ضبط 753 مخالفة مرورية متنوعة وفحص 160 سائقا تبين إيجابية 9 حالات لتعاطيهم المواد المخدرة، وضبط 8 محكوم عليهم بإجمالى 9 أحكام، والتحفظ على 3 مركبات لمخالفتهم قوانين المرور.