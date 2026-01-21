كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن استغاثة أحد الأشخاص بسبب تغيب شقيقه أثناء عمله بإحدى الشركات بمحافظة البحر الأحمر.

وبالفحص، تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية في هذا الشأن، فيما أسفرت التحريات عن أن وراء واقعة تغيب المذكور 4 أشخاص، من بينهم عامل يعمل بذات الشركة التي كان يعمل بها المجني عليه.

وأكدت التحريات أن المتهم علم بقيام المتغيب باستلام مبالغ مالية من مقر الشركة لتوصيلها لأحد العملاء، فقام بالاتفاق مع باقي المتهمين على سرقة المبلغ.

وعلى إثر ذلك، استدرجوا المجني عليه إلى إحدى المناطق الجبلية بمحافظة البحر الأحمر، حيث أطلق أحدهم عيارًا ناريًا من سلاح كان بحوزته، ما أدى إلى وفاته، ثم استولوا على المبلغ المالي الذي كان بحوزته، وقاموا بإخفاء جثمانه بذات المنطقة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وبإرشادهم تم استخراج جثمان المتوفى، وضبط السلاح الناري المستخدم في الواقعة، بالإضافة إلى المبلغ المالي المستولى عليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

