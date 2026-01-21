كتب- أحمد عادل:

أدلت "غادة" المتهمة بقتل والدتها بمساعدة عشيقها للاستيلاء على شقتها في منطقة مصر الجديدة، باعترافات تفصيلية عن 3 محاولات قتل المجني عليها باءت بالفشل، قبل أن تتمكن من التخلص منها.

وقالت المتهمة أمام جهات التحقيق، إنه بسبب وجود خلافات بينها وبين والدتها المتوفية الى رحمة مولاها على الإرث "الشقة محل الواقعة" اتفقت مع المتهم الثاني على إنهاء حياة المجني عليها.

وتابعت المتهمة، أنهما قاما بمنع الأكل والشرب عن المجني عليها لمدة أسبوع حتى تفارق الحياة، لكن فشلت محاولتهما وبقيت الضحية على قيد الحياة.

وأضافت أنهما وضعا للمجني عليها إضافة مادة سائله "حبر" في الشاي الخاص بها إلا أنها لما تتناوله، كما أنها مرة أخرى وضعت عقاقير منومة بكمية كبيرة في الطعام الخاص بالمتوفية لكنها ظلت على قيد الحياة.

واختتمت المتهمة، في يوم الواقعة دلفت لغرفة نوم والدتها وتعدت عليها بالضرب وطرحها أرضًا، وانهال عليها عشيقها بضربات على رأسها بـ"حجر" ثم تركوها غارقة في دمائها حتى فارقت الحياة.

ومن جانبها، قررت محكمة مستأنف جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم العباسية، اليوم الأربعاء، حجز الاستئناف المقدم من سيدة وعشيقها على حكم الإعدام الصادر بحقهما في اتهامهما بقتل والدة المتهمة الأولى، لجلسة الدور الأول من شهر فبراير المقبل للنطق بالحكم.

اقرأ أيضًا:

"للاستيلاء على شقتها".. قرار قضائي جديد بشأن المتهمة بقتل والدتها بمساعدة عشيقها

"متزوجاه عن حب ودي كانت ساعة شيطان" .. قاتلة "عريس المرج: خفت لما شفت الدم |مستند

ضبط قائد دراجة نارية صدم سيدة أثناء سيره برعونة بكفر الشيخ