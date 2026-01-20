إعلان

الداخلية تضبط 5 مليون جنيه من تجار العملة وتضبط 11 طن دقيق بلدى مدعم في 24 ساعة

كتب : علاء عمران

12:09 م 20/01/2026

ضبط دقيق بلدي مدعم - ارشيفية

كتب- علاء عمران:

واصلت وزارة الداخلية حملاتها الأمنية والتموينية المكثفة لضبط المخالفات وحماية الأسواق والمواطنين.

وفي إطار جهودها لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط قرابة 5 مليون جنيه من تجار العملة خلال 24 ساعة، بالتنسيق بين قطاع الأمن العام، الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي الوقت نفسه، واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتعاون مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة، وتم ضبط حوالي 11 طن دقيق أبيض بلدي مدعم خلال 24 ساعة، ضمن جهود وزارة الداخلية لمنع التلاعب بأسعار الخبز وضبط الأسواق.

وتأتي هذه الحملات استمرارًا لجهود الوزارة في حماية المستهلكين وضبط المخالفات الاقتصادية والتموينية، والحفاظ على استقرار الأسواق ومنع المضاربة أو الاستغلال غير المشروع.

