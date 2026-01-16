إعلان

الداخلية توجه ضربة أمنية لتجار العملة

كتب : علاء عمران

01:24 م 16/01/2026

تجار العملة- أرشيفية

وجهت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ضربات أمنية مستمرة لضبط مرتكبى جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، وتمكنت من ضبط 6 مليون جنيه من تجار العملة.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 6 مليون جنيه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجاء ذلك إستمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.

تجارة العملة الاتجار في العملة الداخلية حملة

