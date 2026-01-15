شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، في إطار جهودها لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وإحكام السيطرة الأمنية.

وأسفرت الحملات، خلال 24 ساعة، عن ضبط 379 قضية مخدرات بإجمالي 424 متهمًا، شملت كميات كبيرة ومتنوعة من المواد المخدرة، أبرزها الحشيش والبانجو والآيس والهيروين، إلى جانب أقراص مخدرة. كما تم ضبط 243 قطعة سلاح ناري بحوزة 212 متهمًا، شملت بنادق آلية وخرطوش وطبنجات، بالإضافة إلى ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة.

وفي مجال تنفيذ الأحكام، جرى تنفيذ 85,285 حكمًا قضائيًا متنوعًا، فضلًا عن ضبط عدد من المتهمين الهاربين والقائمين بأعمال البلطجة، والدراجات النارية المخالفة، والمخالفات المرورية. كما تم فحص عدد من سائقي الطرق السريعة، وتبين إيجابية 12 حالة تعاطٍ للمواد المخدرة.

