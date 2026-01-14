إعلان

حبس سائق اصطدم بسيارة شقيق إيمان العاصي 15 يومًا على ذمة التحقيق

كتب : صابر المحلاوي

01:44 م 14/01/2026

حبس - أرشيغية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

جدد قاضي المعارضات حبس سائق سيارة نقل متهم بالاصطدام بسيارة شقيق الفنانة إيمان العاصي 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وكان المستشار أحمد أسامة، رئيس نيابة الشيخ زايد، قد قرر حبس المتهم بعد اصطدامه بسيارة شقيق الفنانة أمام النادي الأهلي بمدينة الشيخ زايد.

وأمام النيابة، نفى المتهم قصد الاصطدام بالسيارة المتضررة، إلا أن النيابة أمرت بسحب عينة دم لإجراء تحليل مخدرات، وجاءت النتيجة إيجابية، ما دفع النيابة لتوجيه تهمتي تعاطي المخدرات والإتلاف لسيارة شقيق إيمان العاصي.

وكشفت التحقيقات الأولية أن شقيق الفنانة كان يستقل سيارته رفقة أصدقائه عند مرورهم أمام النادي الأهلي، فاصطدمت بهم سيارة نقل من الأمام، ما أدى إلى تلفيات بمقدمة السيارة، بينما لم يتعرض مستقليها لأي إصابات، وفر المتهم هاربًا من مكان الحادث.

وطلبت النيابة تفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الحادث، وكلفت مباحث قسم الشيخ زايد بالتحريات للكشف عن ملابسات التصادم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إيمان العاصي سائق سيارة مدينة الشيخ زايد النادي الأهلي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

هل يخفض البنك المركزي سعر الفائدة في أول اجتماع خلال 2026؟ مصرفيون يتوقعون
أخبار البنوك

هل يخفض البنك المركزي سعر الفائدة في أول اجتماع خلال 2026؟ مصرفيون يتوقعون
التعليم تنفي صدور قرار بتدوير مديري المدارس مع بداية الفصل الدراسي الثاني
مدارس

التعليم تنفي صدور قرار بتدوير مديري المدارس مع بداية الفصل الدراسي الثاني
هل يفاجئ حسام حسن الجميع؟.. التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام السنغال
رياضة محلية

هل يفاجئ حسام حسن الجميع؟.. التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام السنغال
منها مصر.. أمريكا تجمد إجراءات إصدار تأشيرات لمواطني 75 دولة
شئون عربية و دولية

منها مصر.. أمريكا تجمد إجراءات إصدار تأشيرات لمواطني 75 دولة
بعد الشائعات.. وزير الرياضة يطمئن على الحالة الصحية لحسن شحاتة بمنزله
رياضة محلية

بعد الشائعات.. وزير الرياضة يطمئن على الحالة الصحية لحسن شحاتة بمنزله

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

نيجيريا

- -
22:00

المغرب

السنغال

- -
19:00

مصر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

التعليم تصدر قرارًا بإعادة تسكين 30 ألف معلم مساعد بسبب ظروف قهرية
تردد القناة الجزائرية الناقلة لمباراة مصر والسنغال مجانًا في أمم أفريقيا
7 وزراء سابقين رؤساء لجان نوعية في مجلس النواب
التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام السنغال
استغاثة منتصف الليل.. كيف أنقذت قاطرات قناة السويس 12 بحاراً من قلب السفينة FENER؟
السفينة تتجه للغرق.. ماذا يحدث على متن FENER قرب شاطئ بورسعيد؟ - صور