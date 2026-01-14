حبس سائق اصطدم بسيارة شقيق إيمان العاصي 15 يومًا على ذمة التحقيق

جدد قاضي المعارضات حبس سائق سيارة نقل متهم بالاصطدام بسيارة شقيق الفنانة إيمان العاصي 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وكان المستشار أحمد أسامة، رئيس نيابة الشيخ زايد، قد قرر حبس المتهم بعد اصطدامه بسيارة شقيق الفنانة أمام النادي الأهلي بمدينة الشيخ زايد.

وأمام النيابة، نفى المتهم قصد الاصطدام بالسيارة المتضررة، إلا أن النيابة أمرت بسحب عينة دم لإجراء تحليل مخدرات، وجاءت النتيجة إيجابية، ما دفع النيابة لتوجيه تهمتي تعاطي المخدرات والإتلاف لسيارة شقيق إيمان العاصي.

وكشفت التحقيقات الأولية أن شقيق الفنانة كان يستقل سيارته رفقة أصدقائه عند مرورهم أمام النادي الأهلي، فاصطدمت بهم سيارة نقل من الأمام، ما أدى إلى تلفيات بمقدمة السيارة، بينما لم يتعرض مستقليها لأي إصابات، وفر المتهم هاربًا من مكان الحادث.

وطلبت النيابة تفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الحادث، وكلفت مباحث قسم الشيخ زايد بالتحريات للكشف عن ملابسات التصادم.