كتب ـ رمضان يونس:

قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة "عامل" بالسجن المؤبد، في واقعة اتهامه بقتل شقيقته بسكين في رمضان وطعن زوجها "سائق" إثر شجار بينهما في بولاق الدكرور بالجيزة.

وذكرت النيابة العامة في القضية رقم 5652 لسنة 2025 جنايات، والمقيدة برقم 1898 لسنة 2025 كلي جنوب الجيزة، أن "محمود.أ" قتل شقيقته المجني عليها "وردة" عمدًا مع سبق الإصرار، بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها وأعد سلاحا أبيض "سكين".

وتابعت النيابة في أوراق الدعوى، أن الأخ المتهم توجه من دشنا جنوب الصعيد إلى مكان شقيقته (شقتها) ببولاق الدكرور، في الثامن عشر من مارس الماضي (شهر رمضان) زيارة لشقيقته، وما أن ظفر بها حتى انقض عليها ضربا بالسكين استقرت تلك الضربات بالصدر قاصدًا إزهاق روحها فأحدث ما بها من إصابات طعنية أودت بحياتها في الحال.

وأشارت النيابة العامة، في أوراق الدعوى، إلى أن المتهم شرع في قتل زوج شقيقته المجني عليه "أحمد ع"، عمدًا مع سبق الإصرار، بأن بيت النية وعقد العزم على قتله وأعد لذلك الغرض سلاح أبيض وتوجه إلى المكان الذي أيقن سلفا "مسكنه" بتواجد المجني عليه فيه وما أن ظفر بها حتى انهال عليها ضربا بالسلاح، أستقرت تلك الضربات بالصدر والظهر والأيدي قاصدًا قتله، إلا أنه قد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه ألا وهو مداركة المجني عليه بالعلاج.

واستمعت النيابة العامة لأقوال المجني عليه ـ الزوج يعمل سائق معدات بالخارج ـ والذي أكد أنه اثناء تواجده في شقته رفقة زوجته "وردة"، خلال شهر رمضان، فوجئ بقدوم المتهم فأحسن ترحابه وضيافته و عقب مرور برهة من الوقت، اشهر المتهم سلاحا أبيض "سكين" و باغت شقيقته، وحين تدخل للدفاع عن زوجته كال له المتهم ضربة استقرت بظهره وعند محاولته التعدي على المتهم قام الأخير بالتلويح بالسلاح الأبيض وسدد عدة ضربات استقرت بمناطق متفرقة بجسده فأحدث إصابته الواردة بالتقرير الطبي.

وذكرت تحريات البحث الجنائي، أن المتهم ارتكب جريمته على إثر خلاف فيما بينه وبين زوج شقيقته، وانتقل إلى مسكنه ببولاق الدكرور، بحوزته "سكين" أعدها للانتقام من شقيقته وزوجها، وحال وصوله افتعل معه مشادة كلامية قام على اثرها بإخراج سلاحه وقام بالاعتداء عليه بعدة طعنات أحدث إصابته وحال تدخل المجنى عليها "وردة" لمناصرة زوجها سدد لها طعنة استقرت بصدرها أوقعتها جثة في الحال.

ثبت تقرير مصلحة الطب الشرعي، أنه بتوقيع الكشف الظاهري على المجني عليها تبين وجود أثر إصابي حيوى حديث ذو طبيعة طعنية حدثت من الطعن بجسم صلب ذو حافة حادة وطرفه مدبب أيّا كان نوعه، وتعزى الوفاة إلى إصابة طعنية بالصدر ومانتج عنها من قطع بالشريان الأورطى ونزيف دموي غزير.