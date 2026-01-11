إعلان

"لفيت جثتها في بطانية وهربت".. ماذا حدث بجريمة قتل عروس عين شمس؟

كتب : محمود الشوربجي

08:01 م 11/01/2026 تعديل في 08:52 م

كتب- محمود الشوربجي:

اعترف المتهم بقتل زوجته داخل مسكن الزوجية بمنطقة عين شمس، بارتكابه جريمة القتل إثر مشاجرة عنيفة نشبت بينهما.

وقال المتهم أمام جهات التحقيق، أنه أقبل على فعلته بعد إصرار الزوجة على الطلاق والحصول على كامل حقوقها القانونية، ومقاضاته عقب اكتشافها تعدد علاقاته واتهامه في عدد من قضايا النصب والاحتيال.

وخلال التحقيقات، أكد المتهم أنه لم يكن ينوي قتل زوجته، مدعيا أنها استفزته ما أفقده السيطرة على أعصابه، فاعتدى عليها بسلاح أبيض "سكين".

وأضاف أنه حاول إسعافها عقب الاعتداء، إلا أنه فشل، وعندما تأكد من وفاتها قام بلف جثمانها داخل بطانية وفر هاربًا.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قد تمكنت من ضبط المتهم بعد ارتكابه الواقعة، وذلك عقب خلافات زوجية نشبت بعد مرور ثلاثة أشهر فقط على الزواج، إثر اكتشاف الزوجة تورطه في قضايا نصب واحتيال.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي رئيس مباحث قسم شرطة عين شمس، بلاغًا بالعثور على جثة سيدة داخل شقتها بمنطقة جسر السويس، وبالانتقال والفحص وبتكثيف التحريات وفحص علاقات المجني عليها، تبين أن زوجها وراء ارتكاب الجريمة، وتم ضبطه.

