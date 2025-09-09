كتب- محمود الشوربجي:

تصدرت هبة التركي زوجة اللاعب الراحل إبراهيم شيكا، ناشيء نادي الزمالك السابق، محركات البحث خلال الساعات الماضية، عقب إعلانها سفرها خارج البلاد دون الإفصاح عن تفاصيل.

ونشرت هبة التركي عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، صورة لها من المطار وبجوارها الحقائب الخاصة بالسفر دون الكشف عن وجهتها.

وعلقت زوجة الراحل إبراهيم شيكا علي صورتها في المطار: "الرزق بيد الله وحده ولا يمكن لأي كائن على وجه الأرض أن يمنعك رزقك سيأتيك سيأتيك.. {وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِّثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ}".

وكانت قضية الراحل إبراهيم شيكا عادت للواجهة عقب بلاغ رسمي من أسرة "شيكا" إلى النائب العام، تتهم فيه زوجته بالإهمال الطبي وسرقة الأعضاء، مطالبين بتشريح جثمانه لكشف الحقيقة.

سفر رغم البلاغات والملاحقات

من جانبه أوضح المستشار جلال صوابي محامي زوجة اللاعب الراحل إبراهيم شيكا، في تصريحات خاصة لمصراوي، أن الفترة الأخيرة شهدت تطورا في الأحداث والقضايا المرفوعة بسبب الاتهامات الموجهة لهبه التركي.

وقال صوابي:" هبه التركي قررت السفر خارج البلاد بالرغم من البلاغات التي قدمها بعض الأشخاص ضدها فيما يتعلق بأسباب وفاة شيكا للابتعاد عن الضغوط".

وواصل محامي زوجة اللاعب الراحل إبراهيم شيكا:" هبه انتابتها حالة من فقدان الأمل واليأس بعد الهجوم المتكرر والمتواصل منذ فترة طويلة، وترى أن هناك حملة ضدها للتشهير بها على منصات التواصل".

وفيما يتعلق بإعلان سفرها خارج البلاد أكد :" قرار السفر كان مفاجئ لأن هناك العديد من القضايا والبلاغات التي لم تنتهي بعد ولكن سنرى في الفترة القادمة موقفها النهائي".

واختتم :" القضية ما زالت لدى الجهات المختصة ولم يبت في أمرها، وسفرها خارج البلاد يدل على عدم إدانتها حتى هذه اللحظة".

أبرز المتبرعين لشيكا قبل وفاته

وتحدثت زوجة إبراهيم شيكا في آخر ظهور إعلامي مساء السبت الماضي، عبر قناة "الشمس"، عن أبرز الأشخاص الداعمين لفقيدها خلال فترة مرضه، وذلك خلال معاناته مع مرض السرطان.

وقالت إنها تلقت دعمًا كبيرًا من عدد من الشخصيات العامة يأتي أبرزها مرتضى منصور رئيس الزمالك السابق".

وتابعت: "تامر حسني أهدى زوجي إبراهيم شيكا ساعة يد ثمنها تقريبًا 54 ألف جنيه وارتديها حاليًا، وهو كان يساعدني في دفع مصاريف المستشفي ولم يمنحني أموالًا في يدي".

وواصلت هبه التركي: "محمد رمضان أعطاني 250 ألف جنيه لشراء مدفن، لأن إبراهيم طلب مني ذلك".

بجانب مساعدة من مرتضى منصور وممدوح عباس في أول مرضه عندما كانت تكلفة العلاج الكيماوي أعلى من المستطاع".

أسرة شيكا تُشكك في سبب الوفاة

وبشأن البلاغات المقدمة ضد "هبه التركي" عبرت والدة إبراهيم شيكا في بلاغها للنائب العام، عن شكوكها بوجود تلاعب أو شبهة جنائية في الوفاة، مؤكدة في أقوالها أن نجلها تعرض لسرقة أعضاء من جسده بعد وفاته، وتحديدًا كلية وفصًا من الكبد، وهو ما جاء في البلاغ المقيّد تحت رقم 5139 لسنة 2025 عرائض النائب العام.

وفي السياق نفسه، أفادت الأسرة أنها رفعت بلاغًا آخر للنيابة، طالبت فيه بالتحقق مما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن احتمالية وجود حالة اتجار غير مشروع في الأعضاء البشرية، وهو ما دفع الممثل القانوني لعائلة شيكا، إلى اتخاذ خطوات قانونية بتقديم البلاغ للنائب العام.

شهادة وفاة شيكا

ووفق مصادر قانونية، فإن شهادة وفاة "إبراهيم شيكا" كشفت السبب الطبي لوفاته، وذلك بعد تداول معلومات غير دقيقة حول حالته الصحية قبل رحيله.

وبحسب المصادر، فإن شهادة الوفاة أوضحت أن السبب الطبي المؤكد للوفاة هو "السدة الرئوية غير المصاحبة لقلب رئوي حاد"، وهو ما يعني حدوث انسداد مفاجئ في الشريان الرئوي نتيجة جلطة دموية، أدت إلى توقف تدفق الدم إلى الرئتين، وبالتالي وفاة شيكا.

النيابة العامة تتحرك

من جانبها وفي استجابة سريعة لبلاغ أسرة "شيكا"، وجه المستشار أحمد صفوت، المحامي العام الأول لنيابات غرب طنطا الكلية، بفتح تحقيق عاجل في القضية.

كما وجه بمراجعة التقارير الطبية الخاصة باللاعب الراحل، وتشكيل لجنة من الطب الشرعي لفحص مدى إمكانية استخراج الجثمان وتشريحه، للتأكد من صحة المزاعم المتداولة.

محامي زوجة شيكا يرد

بعد حملة التشكيك في وفاة "شيكا"؛ رد محامي هبة التركي أرملة "شيكا" على تلك الادعاءات بتقديم بلاغات رسمية للنائب العام ضد مروجي الحملة.

وقال جلال صوابي لمصراوي: "هناك أشخاص نشروا وقائع ملفقة ومغلوطة، بأن ابراهيم الله يرحمه لم يمت بالسرطان، وإنه كان متبرع بأعضائه، واتهمت زوجته باتهامات خطيرة مثل الإتجار بالأعضاء البشرية، مضيفًا "ده طبعًا كذب فج ومش حقيقي وتقدمنا بلاغات ضدهم في شهر يونيو الماضي".

أكد أن النيابة العامة بدأت بالفعل التحقيق في البلاغات التي تم تقد بها ضد من يقومون بالحملة المُخطط لها ضد موكلته.

كما نفت هبة التركي أرملة شيكا، الاتهامات الموجهة إليها، مؤكدة عدم صلتها بالفتاة صاحبة الفيديو المتداول على تيك توك، مشددة على أنها سترد على تلك المزاعم أمام القضاء.

صديق شيكا ينشر وثائق جديدة

من جانبه خرج اللاعب إسلام رضا، أحد المقربين من اللاعب الراحل إبراهيم شيكا، عن صمته مؤكدًا أن نجم الكرة السابق كان يعاني من مرض السرطان، رافضًا كل ما تم تداوله من إشاعات بشأن أسباب وفاته أو حالته الصحية قبل رحيله.

وقال إسلام في شهادته عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل "فيسبوك": "قسماً بالله العظيم، إبراهيم كان مصابًا بسرطان المستقيم، وكنت حاضرًا معه من أول لحظة تعب تقريبًا من سنتين، وبعد ما رجعت لإيطاليا، بعتلي كل الورق، وسألت أكتر من دكتور وأكدولي التشخيص".

وأضاف أن كل الشائعات التي تم ترويجها من قبل من وصفها بـ"مروجة الإشاعات" لا أساس لها من الصحة، مؤكدًا أن شيكا توفي بكامل أعضائه، وأن الفيديو المتداول لا يعود لعملية غير مفهومة كما أُشيع، بل كان إجراءً طبياً لأخذ عينة من الورم.

واختتم رضا حديثه قائلاً: "ليه بقينا نصدق الكذبة وننشرها؟ فين الدليل اللي قالت إنه معاها؟ ليه ما طلعتهوش؟ إحنا في دولة قانون، والقانون هو الفيصل، وربنا هو الحكم في الآخرة على كل من ظلم أو ردد إشاعة بدون دليل".

وتوفي اللاعب إبراهيم شيكا عن عمر يناهز الـ 28 عاما، ويدعي إبرهيم عبدالصبور طه إبراهيم، وشهرته إبراهيم شيكا لاعب نادي الزمالك السابق، ولد في 2-1- 1997 بقرية سماتاي التابعة لمركز ومدينة قطور بمحافظة الغربية.

