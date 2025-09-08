تفاصيل محاولة انتحار مسجون داخل محكمة 15 مايو

كتب - محمد شعبان:

شهدت محكمة 15 مايو بمحافظة القاهرة، اليوم الاثنين، محاولة انتحار داخل قاعة المحكمة.

وتبين من الفحص أن أسجينًا أقدم على التخلص من حياته بإحداث جروح متفرقة بالرقبة والفخذين مستخدمًا آلة حادة.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، فيما تولت الجهات المختصة التحقيق.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102. وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.