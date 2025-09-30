عاقبت محكمة جنح العجوزة، شابًا بالحبس سنة مع الشغل والنفاذ لاتهامه بممارسة الفجور والشذوذ عبر تطبيق خاص بالشواذ على شبكة الانترنت.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة بشمال الجيزة الكلية، أن مباحث مكافحة جرائم الآداب رصدت نشاط المتهم على أبلكيشن خاص بالتعارف والمواعدة بين الشواذ جنسيًا، وأنه كان يعرض نفسه على الأبلكيشن لممارسة الفسق مع الرجال.

وأضافت التحقيقات أن تحريات مباحث الآداب توصلت إلى هوية الشاب المتهم وتم استصدار إذن من النيابة العامة وألقي القبض عليه، وتحريز هاتفه الذي تبين احتواؤه على محادثات تثبت ارتكابه للاتهام المنسوب إليه.

وأسفرت التحقيقات أن المتهم كان يمارس الشذوذ مع الرجال مقابل 1000 جنيه للمرة.

