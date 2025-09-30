وزارة العدل ومعهد دبي القضائي يوقعان مذكرة تفاهم للتعاون القضائي | صور

وقع المستشار مجدي سلامة دياب، مساعد وزير العدل لشئون المركز القومي للدراسات القضائية، اليوم الثلاثاء، ونظيرته الإماراتية القاضية ابتسام علي البدواوي، المدير العام لمعهد دبي القضائي، مذكرة تفاهم بين المعهدين في إطار تعزيز التعاون القضائي وتبادل الخبرات التدريبية بين الدول العربية.

وقالت وزارة العدل في بيان لها إن المذكرة تشمل تنظيم وتبادل البرامج التدريبية وورش العمل والمؤتمرات المشتركة، وتنمية القدرات القانونية والقضائية بين الجانبين، خاصة فيما يتعلق بالقوانين المستحدثة، إلى جانب التعاون في تقنيات التدريب الإلكتروني وتطبيقاته الحديثة. وجرى التوقيع عبر تقنيات التواصل المرئي، على أن تبدأ أولى فعاليات المذكرة فور تفعيلها.

يُذكر أن المركز القومي للدراسات القضائية المصري أنشئ بالقرار الجمهوري رقم 347 لسنة 1981 بهدف إعداد وتدريب أعضاء الهيئات القضائية وتأهيلهم علميًا، ويضم المركز متحفًا يبرز أشهر القضايا التاريخية كجزء من التاريخ القضائي المصري، ويحتل مكانة متميزة في تحقيق العدالة الناجزة.

