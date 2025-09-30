إعلان

5 ملايين جنيه في 24 ساعة.. ضربة أمنية لتجار العملة الصعبة

كتب : مصراوي

12:03 م 30/09/2025

مبلغ مالي

كتب- علاء عمران:
واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ضرباتها النوعية ضد تجار العملة الصعبة، في إطار جهودها لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة على أسعار العملات خارج السوق المصرفي الرسمي.

وخلال 24 ساعة، نجح قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن في ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية بلغت نحو 5 مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والعرض على النيابة العامة للتحقيق.

وزارة الداخلية العملة الصعبة النقد الأجنبي مكافحة جرائم الأموال العامة

فيديو قد يعجبك:



