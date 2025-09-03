كتب- صابر المحلاوي:

حجزت محكمة جنح العمرانية، محاكمة مساعدة الفنانة هالة صدقي، في اتهامها بتهديد وابتزاز الفنانة والتشهير بها، لجلسة 17 سبتمبر؛ للنطق بالحكم.

تقدّم محامي الفنانة هالة صدقي، ببلاغ إلى المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة ضد خادمتها السابقة حسنية عبدالنبي، اتهمها فيه بالتهديد والابتزاز عبر الاتصال الهاتفي ببعض المقربين من الفنانة، للضغط عليها للعودة إلى العمل معها مرة أخرى، وإلا ستقوم بالتشهير بها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضافت الفنانة في بلاغها أن المتهمة بثت مقاطع فيديو على صفحتها بموقع "فيس بوك" تضمنت عبارات سب وقذف وتشهير، وهو ما دعمته بمستندات وأسطوانة "فلاشة" تضم الأدلة، فضلًا عن طلبها سماع أقوال شهود الإثبات.

استمعت نيابة حوادث جنوب الجيزة إلى أقوال الشهود، واطلعت على المقاطع المرئية التي قدمها محامي الشاكية، وتأكدت من صحتها وما احتوته من عبارات تشهير وسب وقذف، كما أكد تقرير قسم المساعدات الفنية بوزارة الداخلية وتحريات المباحث صحة ما جاء في البلاغ.

وخلال سير التحقيقات، قدّم المحامي بلاغًا آخر ضد سائق الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي، مرفقًا بتسجيلات هاتفية وتفريغ كاميرات من أحد المقاهي بشارع مراد، اتهمه فيه بمحاولة التأثير على مساعدة هالة صدقي الحالية لتغيير أقوالها أمام النيابة مقابل مبلغ مالي قدره 100 ألف جنيه وراتب شهري 5 آلاف جنيه.

