كتب- أحمد أبو النجا:

تستكمل اليوم فعاليات المؤتمر الدولي السادس لمصلحة الطب الشرعي 2025، اليوم الثاني ؛حيث تم تنظيم ورشة عمل حول تقنيات التشريح الكامل للجسم، وتشريح الأعضاء، وإجراءات الفحص الجنائي الشرعي.

ويستهدف المؤتمر تدريب المشاركين على إجراءات الصفة التشريحية، وتشريح الأعضاء، والتعامل مع الحالات ذات الطابع الجنائي والمرَضي، بمشاركة عدد من الخبراء في المجال. كما عُقدت ورشة عمل تطبيقية متخصصة حول حالات الوفاة القلبية المفاجئة، هدفت إلى تدريب المشاركين على تشريح القلب بدقة عالية وتحليل النتائج للوصول إلى أسباب الوفاة، مع مراعاة الربط بين النتائج التشريحية، والفحص المجهري، والتاريخ الطبي، والظروف المحيطة بالوفاة.

ويأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة العدل بتنمية الموارد البشرية وتطوير قدرات الأطباء الشرعيين.

جدير بالذكر أنه يتم إنشاء مجمع طبي عالمي ومشرحة على أحدث ما وصل إليه العلم، مع الاستعانة بالمواصفات العالمية والخبرات، وتم تخصيص مساحة 10 أفدنة في مدينة بدر لإنشاء مجمع متكامل للطب الشرعي.