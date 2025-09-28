بسبب خلاف مالي.. محاكمة 3 متهمين بإشعال النار في محل بعابدين

كتب- صابر المحلاوي:

تواصل محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار وائل زهران، نظر محاكمة ثلاثة متهمين في قضية حيازة سلاح والاعتداء بالضرب وإشعال النار في محل بمنطقة عابدين، بسبب خلافات مالية مع مالكه.

وأوضحت التحريات أن المتهمين أقدموا على إشعال النار في المحل إثر خلافات مالية مع صاحبه، كما ضبط بحوزتهم سلاح ناري "بندقية خرطوش".

وكانت النيابة العامة قد أمرت بحبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيق، قبل إحالتهم إلى محكمة الجنايات للنظر في القضية.