الداخلية تكشف ملابسات فيديو عامل كشك في حدائق القبة

كتب : مصراوي

04:27 م 26/09/2025

الداخلية تكشف ملابسات فيديو عامل كشك في حدائق القب

القاهرة - مصراوي:

كشفت تحريات المباحث ملابسات فيديو متداول أظهر عامل كشك يستغيث من اعتداء أحد الأشخاص عليه بالسب والضرب وتهديده بسلاح أبيض في منطقة حدائق القبة بالقاهرة.

التحريات أكدت أنه لم ترد أي بلاغات رسمية في هذا الشأن، وبالفحص تم تحديد هوية المجني عليه.

وبسؤاله، أوضح أن خلافًا وقع بينه وبين أحد الأشخاص أثناء تواجده بالكشك، بعدما طلب الأخير منه "فكة" لمبلغ مالي، وعندما رفض العامل، انهال عليه المتهم بالسب والضرب، مهددًا إياه بسلاح أبيض.

التحركات الأمنية أسفرت عن ضبط المتهم (عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة حدائق القبة) وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأحيل المتهم للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

