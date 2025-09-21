إعلان

شائعة الإخوان.. مصدر أمني ينفي إضراب نزلاء مراكز الإصلاح عن الطعام

04:58 م الأحد 21 سبتمبر 2025

نزلاء مراكز الإصلاح ارشيفية

كتب- علاء عمران:

نفى مصدر أمني صحة ما تم تداوله بإحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعي، من ادعاءات أحد عناصر الجماعة الإرهابية الهاربين بالخارج، حول إضراب والده وآخر من قيادات الجماعة عن الطعام بمحبسهما في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل، بزعم تعرضهما لانتهاكات.

وأكد المصدر أن النزيلين المذكورين غير مضربين عن الطعام، ويتم معاملتهما وفق الضوابط القانونية المتبعة، وتُقدم لهما كافة أوجه الرعاية المعيشية والطبية مثل باقي النزلاء، دون أي تمييز أو تجاوزات، وفقًا لأعلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وأضاف المصدر أن هذا يأتي في إطار دأب الجماعة الإرهابية على اختلاق الأكاذيب وترويج الشائعات، لمحاولة الحصول على استثناءات لعناصرها النزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل خارج الأطر القانونية.

مراكز الإصلاح نزلاء مراكز الإصلاح جماعة الإخوان الإرهابية
