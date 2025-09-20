ضبط شخص انتحل صفة موظف بنوك للاستيلاء على أموال المواطنين بالمنيا

كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية جهودها في مكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة المنيا – بالنصب على المواطنين، وإيهامهم بأنه موظف خدمة عملاء بالبنوك، ومطالبتهم بتحديث بياناتهم البنكية أو مساعدتهم في الحصول على قروض، وكذا بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم، واستخدامها في الاستيلاء على مبالغ مالية من حساباتهم البنكية.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم، وبحوزته 3 هواتف محمولة و6 شرائح هاتف محمول، وفحصها فنيًا تبين احتواؤها على دلائل تثبت نشاطه الإجرامي.

وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

