قرار جديد بشأن المتهمة بتشويه وجه خطيبة طليقها بمصر القديمة

كتب- محمود الشوربجي:

أمرت جهات التحقيق المختصة، بحبس المتهمة بتشويه وجه خطيبة طلقيها بمصر القديمة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات في اتهامها بالتعدي على عروس طليقها السابق بسبب زواجه منها.

وفي وقت سابق، قررت جهات التحقيق المختصة، عرض عروس مصر القديمة ضحية تشويه وجهها بـ41 غرزة على الطب الشرعي.

وكانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية كشفت ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر إحدى الفتيات - مقيمة بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بالقاهرة من إحدى السيدات لتعديها عليها بآلة حادة -شفرة موس-، وإحداث إصابتها بجرح قطعي في الوجه.

وأمكن تحديد وضبط مرتكبة الواقعة ربة منزل – مقيمة بدائرة قسم شرطة دار السلام، وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة لشروع طليقها في الزواج من المجني عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

