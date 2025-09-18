فيديو صادم.. طفل يقود سيارة ويعرض الأرواح للخطر بالقليوبية

كتب - عاطف مراد:

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف حقيقة مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر طفلًا يقود سيارة ملاكي بينما جلس طفلان آخران أعلى السيارة، معرضين حياتهم وحياة المواطنين للخطر بمحافظة القليوبية.

وبالفحص، جرى تحديد السيارة وتبين أنها سارية التراخيص، ومالكها يعمل صاحب ورشة ويقيم بدائرة مركز شرطة الخانكة، فيما تبين أن قائدها وقت الواقعة عامل بالورشة مقيم بالقاهرة، إلى جانب الطفلين اللذين ظهرا في الفيديو.

وبمواجهة المتورطين، أقروا بارتكابهم الواقعة بقصد اللهو، لتقوم الأجهزة المعنية بالتحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق مالكها وقائدها.