إعلان

فيديو صادم.. طفل يقود سيارة ويعرض الأرواح للخطر بالقليوبية

05:25 م الخميس 18 سبتمبر 2025

المشكو في حقهم

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - عاطف مراد:

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف حقيقة مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر طفلًا يقود سيارة ملاكي بينما جلس طفلان آخران أعلى السيارة، معرضين حياتهم وحياة المواطنين للخطر بمحافظة القليوبية.

وبالفحص، جرى تحديد السيارة وتبين أنها سارية التراخيص، ومالكها يعمل صاحب ورشة ويقيم بدائرة مركز شرطة الخانكة، فيما تبين أن قائدها وقت الواقعة عامل بالورشة مقيم بالقاهرة، إلى جانب الطفلين اللذين ظهرا في الفيديو.

وبمواجهة المتورطين، أقروا بارتكابهم الواقعة بقصد اللهو، لتقوم الأجهزة المعنية بالتحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق مالكها وقائدها.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مواقع التواصل الاجتماعي القليوبية سيارة ملاكي مركز شرطة الخانكة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

"اتباعت واتصهرت" .. الداخلية تكشف سر سرقة الأسورة الذهبية من المتحف المصري
لا تهجير وإثبات ملكية.. تفاصيل مقترح توني بلير المدعوم من أمريكا لإنهاء حرب غزة
تل أبيب تحذر الإسرائيليين من السفر لمصر والأردن وتركيا: خطر على حياتكم
أسعار الذهب تخالف التوقعات بعد قرار الفيدرالي الأمريكي .. خبراء يفسرون