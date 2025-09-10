لحظة تهديد وسلوك خادش للحياء داخل ميكروباص بدمياط|فيديو

كتب - عاطف مراد:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي أظهر تعرض إحدى السيدات للتحرش من قبل شخص أثناء استقلالهما سيارة ميكروباص بمحافظة دمياط.

وكشفت التحريات عن تمكن الجهات الأمنية من تحديد الشخص الظاهر في المقطع، عاطل وله معلومات جنائية.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة كما ظهر في الفيديو، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.