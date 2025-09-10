إعلان

لحظة تهديد وسلوك خادش للحياء داخل ميكروباص بدمياط|فيديو

03:52 م الأربعاء 10 سبتمبر 2025

المتهم

كتب - عاطف مراد:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي أظهر تعرض إحدى السيدات للتحرش من قبل شخص أثناء استقلالهما سيارة ميكروباص بمحافظة دمياط.

وكشفت التحريات عن تمكن الجهات الأمنية من تحديد الشخص الظاهر في المقطع، عاطل وله معلومات جنائية.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة كما ظهر في الفيديو، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.

الأجهزة الأمنية التحرش سيارة ميكروباص محافظة دمياط
