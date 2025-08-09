"حشيش وشابو".. إحباط ترويج 28 كيلو مخدرات في دمياط وأسوان

كتب- علاء عمران:

شن قطاع الأمن العام، بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتي أمن دمياط وأسوان، حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، في إطار جهود وزارة الداخلية لملاحقة وضبط جالبي ومتجري المواد المخدرة، وحائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

ففي مديرية أمن دمياط، تم ضبط 3 قضايا جلب مواد مخدرة، حيث أسفرت الجهود عن ضبط أكثر من 7 كيلوجرامات من مخدر الحشيش، و9 كيلوجرامات من مخدر البانجو، وأكثر من 10 كيلوجرامات من مخدر الهيدرو، وكمية من مخدر الهيروين.

كما تم ضبط 3 قطع سلاح ناري بدون ترخيص "3 فرد خرطوش" بحوزة 3 متهمين، لاثنين منهم معلومات جنائية.

وفي مديرية أمن أسوان، تم ضبط قضيتين لجلب مواد مخدرة، حيث ضُبط أكثر من 2 كيلوجرام من مخدر الحشيش، وكمية من مخدري الشابو والبودر.

كما تم ضبط قطعتين سلاح ناري بدون ترخيص، بحوزة 6 متهمين، لاثنين منهم معلومات جنائية، فضلًا عن تنفيذ 696 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.