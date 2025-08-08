9 وفيات و44 مصابًا.. تفاصيل حادث طريق الكريمات

كتب- صابر المحلاوي:

قررت النيابة العامة بالجيزة، التصريح بدفن جثامين 9 متوفين في حادث اصطدام أتوبيس بسيارتين نقل بطريق الكريمات، وذلك عقب انتهاء الإجراءات القانونية اللازمة وتسليم الجثامين لذويهم من مستشفيات أطفيح والواسطي.

كشفت التحقيقات الأولية أن جميع الضحايا والمصابين من محافظة سوهاج، وأسفر الحادث أيضًا عن إصابة 44 راكبًا تم نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

أسماء المتوفين، أحمد محمد عبدالوهاب، وكرم عبدالحميد أحمد، وعلي حسن محمد، وعبدالعزيز أبوالسعود محمد، وياسر محمد قاسم، وكريمة زين العابدين، وأيمن إبراهيم رمضان، وفايز حمدان عبدالجواد، وإلهام رضا أحمد.

وكشفت التحقيقات أن الحادث وقع عند الكيلو 70 بطريق الكريمات، نتيجة اصطدام الأتوبيس بسيارتين نقل كانتا متوقفتين على جانب الطريق بسبب عطل مفاجئ، وذلك أثناء سير الأتوبيس بسرعة عالية، مما أسفر عن وقوع الحادث وسقوط الضحايا.

وانتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث فور تلقي البلاغ، حيث جرى نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة ورفع آثار الحادث وإعادة حركة المرور لطبيعتها.

وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها للوقوف على أسباب وملابسات الحادث، ومراجعة مدى التزام قائدي المركبات بقواعد المرور.