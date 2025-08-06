سيدة تطلب خلع زوجها: "هدومه كلها بيضا ولازم تتغسل بإيدي"

كتبت – فاطمة عادل:

تقدمت "صابرين. م"، 30 سنة، بدعوى خلع أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، تطلب فيها إنهاء حياتها الزوجية من زوجها "محمود. أ"، 35 سنة، مبررة طلبها بقولها: "مطلع عيني في غسيله.. هدومه كلها بيضا، ومفكرش يلون نهائيًا".

وقالت "صابرين" في دعواها إن زوجها يعاني من "هوس النظافة"، ويرتدي يوميًا ملابس بيضاء فقط، سواء في العمل أو داخل المنزل، ما يتطلب جهدًا يوميًا شاقًا ودقيقًا لا يحتمل التأخير أو الإهمال.

وأوضحت الزوجة: "طول النهار شغالة غسيل، كل يوم لازم أغسل له هدومه فورًا، مينفعش تتساب لتاني يوم، ولو لقى بقعة بسيطة في قميصه الأبيض، يقوم الدنيا وما يقعدها، بيتعامل كأنها كارثة".

وأضافت أن زوجها يرفض تمامًا شراء ملابس داكنة اللون، رغم المشادات اليومية المتكررة، بحجة أن اللون الأبيض يشعره بالنظافة والراحة النفسية، وأنه لا يثق في أي لون آخر.

وتابعت "صابرين": "أنا ست شغالة من 9 لـ5، وبرجع ألاقي كومة غسيل مستنياني، حاولت أشرح له إن فيه غسالات حديثة ممكن تساعدني، قال لأ، لازم تتغسل على إيدي علشان تفضل نظيفة، وكمان لازم أسخن الميه".

كما شكت الزوجة من أن زوجها لا يقدم لها أي دعم أو مساعدة في الأعمال المنزلية، ويكتفي بتوجيه الملاحظات والانتقادات، مضيفة: "حاسه إني شغالة عنده مش مراته، هو عايز خدامة تغسل وتكوي وتمسح، وأنا مش قادرة أكمل كده".

وأكدت "صابرين" أن محاولاتها في الحوار معه باءت بالفشل، وأنها لجأت إلى أسرته للتدخل، إلا أنهم لم يعترضوا على تصرفات ابنهم، معتبرين أن "غسيل الهدوم شغل الست".

واختتمت: "طلبت الطلاق بكل ود لكنه تهرب"، فلجأت إلى محكمة الأسرة بمصر الجديدة، ورفعت دعوى خلع ضده، حملت رقم 859 لسنة 2024، ولا تزال منظورة أمام المحكمة، ولم يُفصل فيها حتى الآن.

