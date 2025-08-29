3 لصوص يسرقون توك توك أمام منزل صاحبه بالحوامدية



كتب - عاطف مراد:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر أحد الأشخاص من قيام 3 مجهولين بسرقة مركبة "توك توك" بدائرة قسم شرطة الحوامدية بالجيزة.

وبالفحص، تبيّن عدم ورود بلاغات رسمية في هذا الشأن، فيما تم تحديد القائم على النشر، وهو عامل توصيل طلبات مقيم بالحوامدية. وأوضح المجني عليه أنه فوجئ أثناء توقفه أمام منزله بقيام 3 أشخاص بالاستيلاء على مركبة "التوك توك" الخاصة به ولاذوا بالفرار.

وأسفرت جهود الأمن عن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وتبيّن أنهم 3 أشخاص، أحدهم له معلومات جنائية، وجميعهم مقيمون بدائرة قسم شرطة الحوامدية. وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب السرقة، وأرشدوا عن المركبة المستولى عليها التي جرى ضبطها.

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين.