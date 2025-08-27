"مستعدون لهذا الإجراء".. بلاغ من الزمالك بشأن أزمة أرض 6 أكتوبر

كتب-أحمد عادل:

تقدم مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب ببلاغ رسمي إلى النائب العام المستشار محمد شوقي ، بخصوص ما تم تداوله مؤخرًا حول وجود مخالفات بخصوص أرض الفرع الجديد لنادي الزمالك في مدينة 6 أكتوبر.

وطالب المجلس بتحويل هذا الملف إلى نيابة الأموال العامة، مع تأكيد أعضاء المجلس على استعدادهم للمثول للتحقيق أمام الجهات المختصة لاستيضاح الحقيقة والرد على كافة الاتهامات والأكاذيب التي تنال من الذمة المالية لأعضاء المجلس بدون أي سند قانوني.

ويؤكد مجلس إدارة النادي تقديره الكامل لكافة مؤسسات الدولة في إطار دوره الوطني على مدار تاريخه، كما يؤكد المجلس حرصه على التعامل بشفافية ومصداقية كعادته أمام الرأي العام في جميع الملفات، وخاصة ملف أرض الفرع الجديد للنادي ، والذي يعد بمثابة الحلم الكبير لجماهير الزمالك في كل مكان.