قرار قضائي جديد بشأن 11 متهماً في قضية "خلية داعش الهرم الثانية"

كتب- صابر المحلاوي:

قررت الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، تأجيل محاكمة 11 متهماً في القضية رقم 68534 لسنة 2024 جنايات الهرم، والمعروفة إعلامياً بـ"خلية داعش الهرم الثانية"، إلى جلسة 8 نوفمبر لسماع الشهود.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم الأول، خلال الفترة من 2011 وحتى 26 نوفمبر 2022، تولى قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، بهدف منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، من خلال الدعوة لتغيير نظام الحكم بالقوة واستهداف المؤسسات العامة والاعتداء على الأفراد.

ووجهت النيابة للمتهمين من الثاني حتى الحادي عشر تهمة الانضمام للجماعة الإرهابية مع علمهم بأغراضها، فيما وُجهت للمتهمين الثاني والرابع تهمة تمويل الإرهاب.

كما وُجهت للمتهم الثاني تهمة حيازة أسلحة تقليدية، بعد أن أحرز سلاحاً نارياً مششخناً "بندقية آلية"، بالإضافة إلى حيازة سلاحين ناريين غير مششخنين، مما لا يجوز حيازتهما بدون ترخيص.

