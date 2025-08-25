النيابة تطلب التقرير الطبي لجثة سيدة قتلها زوجها في المرج

كتب- محمود الشوربجي:

أمرت النيابة العامة، بتوقيع الكشف الطبي على جثة سيدة لقت مصرعها على يد زوجها بسبب خلافات أسرية، وطلبت بإعداد تقرير مفصل عن سبب الوفاة الحقيقي.

وتمكن رجال المباحث، من القبض على شخص متهم بقتل زوجته وإصابة ابنته، بسبب خلافات بينهم في المرج، بعدما تعدى عليهما بسلاح أبيض وطعنهما، وتم نقلهما إلى المستشفى وحرر محضر بالواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من أحد المستشفيات في المرج باستقبال لسيدة مصابة بطعنات وتوفيت أثناء إسعافها، كما أصيبت ابنتها وتم حجزها في المستشفى، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان.

تبين من خلال الفحص قيام الزوج بطعن زوجته بسكين بعدما وقع بينهما خلاف، كما تعدى على ابنته، ونقلت إلى المستشفى.

ويستكمل رجال المباحث تحرياتهم لكشف ملابسات الواقعة، وتم ضبط المتهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.